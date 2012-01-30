Життя без болю

Люди, які живуть із болем. Саме таку назву для спільноти, що об’єднує невиліковно хворих пацієнтів та їх рідних, запропонували учасники тренінгу для фасилітаторів груп підтримки в рамках кампанії «STOPБІЛЬ». В Україні, за даними дослідження правозахисної організації Human Rights Watch, 428 тисяч пацієнтів страждають через відсутність допомоги у боротьбі з болем для полегшення симптомів невиліковних хвороб. Утім переживання рідних від неспроможності допомогти часом є сильнішими за біль фізичний.

Групи підтримки для людей, які живуть з болем, мають стати тим безпечним простором, у якому вони зможуть знайти розуміння та допомогу, почути пораду та корисну інформацію, і разом вирішувати проблему, що їх об’єднала – покращувати доступ до знеболюючих препаратів. Адже жити без болю можливо.

Фасилітатор, тобто ведучий такої групи, має створювати умови для спілкування та взаємодії.

Перший тренінг для фасилітаторів з Херсону, Миколаєва, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Вінниці та Рівного, що проводився за організаційної та фінансової підтримки Програми «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження», відбувся 20 - 21 січня. Наступне навчання заплановане на березень.

Якщо Ви або Ваші знайомі мають потребу в такій допомозі, будь ласка, звертайтеся до керівника проекту у Вінниці: Ірина Саранча, isarancha@gmail.com, тел.: (0432) 43-22-61, (0432) 50-48-94