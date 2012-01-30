Вінниця шукає свого ландшафтного дизайнера

Упродовж лютого-березня у Вінниці проходитиме відкритий дизайнерський конкурс на кращу проектну пропозицію ландшафтного дизайну об'єктів благоустрою міста.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Ландшафтні архітектори, дизайнери, проектні організації, дизайн-студії, студентські колективи та інші фахівці, які мають відповідний професійний рівень, матимуть нагоду продемонструвати свої креативні ідеї щодо оформлення зелених зон міста.

За найцікавішу ідею переможець отримає грошову винагороду у розмірі від семи до дев'яти тисяч гривень. За друге та третє місця учасники отримають відповідно п'ять та дві тисячі гривень гонорару.

Конкурс проводитиметься у трьох номінаціях: «Кращий ландшафтний дизайн проспекту Юності (розподільча смуга)», «Кращий ландшафтний дизайн вулиці Київської (розподільча смуга)» та «Кращий ландшафтний дизайн зеленої зони по вулиці Пирогова (навпроти музею-садиби М.І.Пирогова)». Учасники конкурсу повинні передбачити у своїх проектах нові рішення щодо озеленення території міста, гармонійне поєднання дизайну із навколишньою територією та співвідношення ціни та якості.

Бажаючі взяти участь у конкурсі повинні в термін до 14 березня подати до департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (вул. Соборна, 59, кабінет ?521) проектні пропозиції із пояснювальною запискою та інформацією про асортимент рослин. Крім того, демонстраційні матеріали мають бути оформлені на твердих пластикових планшетах формату А-1 (вертикально) та в електронному вигляді, а візуалізація проектної пропозиції повинна бути представлена з кількох ракурсів.

За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігоря Корольчука, умовами конкурсу передбачено, що конкурсне журі прізвища переможців дізнається лише після того, як буде обрано кращі проекти. «Під час подання заявок до нашого департаменту кожному проекту буде присвоюватись шестизначний код, таким чином уся інформація про учасника буде зашифрованою, - говорить Ігор Корольчук. - Отже, в першу чергу буде оцінюватись не людина та її регалії, а саме проект по ландшафтному дизайну для вказаних об'єктів».