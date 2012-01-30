"Регіони" на 19 округ відрядили Спірідонову

У суботу, 28 січня, партійний актив Вінницької обласної організації Партії регіонів зібрався на ХVIII обласну конференцію. Основною метою проведення заходу було висунення кандидата у депутати до Вінницької обласної ради на проміжних виборах 26 лютого 2012 року.

Про це повідомила Прес-служба Вінницької обласної організації Партії регіонів.

За рішенням конференції, кандидатом по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 19, що у Липовецькому районі, висунуто Любов Спірідонову.

Чинний заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації змагатиметься основним конкурентом - екс-чиновником, колишнім мером Немирова. Віктора Качура своїм висуванцем цього ж дня визначила обласна партійна конференція ВО “Батьківщина”.