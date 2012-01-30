За кермом краденого БМВ був киянин
12:03, 30 січня 2012Вінниця
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Затримали "даівці"
29 січня працівники державтоінспекції виявили на території Козятинського району автомобіль BMW X5, який з 2008 року рахувався викраденим.
Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.
За кермом автівки перебував 29 – річний житель Київської області. Наразі автомобіль поставлено на штраф – майданчик і за даним фактом проводиться перевірка.
Цікаво, чи будуть правоохоронці такими ж лояльними до затриманого, як до пана Лавриновича?
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