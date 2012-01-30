За кермом краденого БМВ був киянин

29 січня працівники державтоінспекції виявили на території Козятинського району автомобіль BMW X5, який з 2008 року рахувався викраденим.

Про це повідомило УМВС у Вінницькій області.

За кермом автівки перебував 29 – річний житель Київської області. Наразі автомобіль поставлено на штраф – майданчик і за даним фактом проводиться перевірка.

Цікаво, чи будуть правоохоронці такими ж лояльними до затриманого, як до пана Лавриновича?