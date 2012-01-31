Водія «Хонди», який збив людину і зник, затримали

Ще 24 січня до Жмеринського райвідділу міліції по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Вінниця-Могилів-Подільський виявлений труп людини. Телефонував з найближчої автозаправки один з водіїв, який щойно проїжджав по цій дорозі.

Тоді на місце події працівники міліції виявили молодого чоловіка без ознак життя з травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Також на місці пригоди були виявлені фрагменти передньої частини бамперу чорного кольору з написом «Хонда».

Як повідомила СПР УДАІ УМВС України у Вінницькій області, в області було введено оперативний план «Перехоплення».

Розшукові заходи розпочалися з перевірок усіх власників чорних автомобілів марки «Хонда», але вони не дали бажаного результату. Тоді почали перевіряти по базі даних усі машини зазначеної марки, власники яких перетинали Вінницьку область та порушували Правила дорожнього руху.

Під час цієї перевірки було встановлено, що у 2010 році Немирівською ротою ДПС був складений адміністративний протокол за перевищення швидкості на жителя міста Новодністровськ Чернівецької області, який рухався на автомобілі «Хонда Аккорд» чорного кольору. Виїхавши за вказаною адресою, інспектори ДАІ розшукали цього молодого чоловіка та знайшли схований у гаражі автомобіль з пошкодженнями характерними для ДТП.

20-річний власник іномарки, студент одного із Київських вузів, зізнався міліціонерам, що він скоїв наїзд на людину та втік з місця події, оскільки злякався. Того вечора він повертався з навчання додому. Під час рух у його «засліпив» зустрічний автомобіль, і він не помітив чоловіка, який йшов у попутному напрямку. Про те, що людина загинула, водій «Хонди» дізнався наступного дня з ефіру однієї з радіостанцій. Як йому діяти далі, він не знав.

Потерпілим виявився 25-річний мешканець одного з сіл Жмеринського району.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України «Порушення Правил безпеки дорожнього руху, або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого».