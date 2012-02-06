З 16 лютого у Вінниці з'являться трамваї-потяги. До звичайних вагонів причеплять ще декілька і їхня загальна довжина складатиме 45 м.

Про це порталу “Моя Вінниця” повідомив начальник Вінницького трамвайно-тролейбусного управління Володимир Бугайчук.

За словами Володимира Бугайчука, запланували подовжити трамваї вже давно. Для цього потрібно було переобладнати зупинки.

- Тепер всі трамвайні зупинки у місті мають довжину 47 метрів. А довжина потягів буде і 25, і 39, і 45 метрів. В залежності від потреби маршруту", - зауважив Володимир Іванович.

Кожний 16-метровий швейцарський вагон "Міраж" може вмістити 160-180 пасажирів.

- Тепер за один рейс можна буде перевозити в два рази більше вінничан. Особливо це стане у нагоді у часи пік. Адже у зв'язку з транспортною реформою, яка почнеться 23 лютого, збільшиться завантаженість електротранспорту. Потужності вагона-локомотива буде достатньо, щоб "возити" ще декілька вагонів. Адже у Швейцарії трамвайні потяги – звична справа", - розповів Бугайчук.

Майже все вінницьке депо складається із швейцарських трамваїв.