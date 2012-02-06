Бабуся вчаділа у власному будинку

У неділю увага сусідів врятувала життя 77-річній жительці Ладижинських Хуторів гайсинського району.

Про це повідомило УМНС у Вінницькій області.

Бабця зачинилась у будинку і не відповідала на стукіт у вхідні двері. Сусіди вирішили виламати вхідні двері, після чого побачили, що господарка лежала на ліжку в непритомному стані, а в кімнаті відчувався запах чадного газу.

Люди викликали карету швидкої допомоги. Пенсіонерку доправили в реанімаційне відділення Гайсинської ЦРЛ з діагнозом отруєння чадним газом середнього ступеню важкості.

Як з’ясувалося, вона палила протягом трьох днів в опалювальній грубці житлового будинку та не повністю відкрила засув, що регулює тягу димаря і продукти горіння виходили в кімнату, про що свідчать вкриті кіптявою штори та тюлі кімнати.