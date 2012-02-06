Про дітей треба дбати не в майбутньому, а сьогодні й зараз

Вінницький міський голова Володимир Гройсман вважає, що питання виховання дітей у сім’ях та проблеми харчування дітей треба закріплювати в законодавчих ініціативах.

Про це він повідомив на прес-конференції 3-го лютого під час візиту Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка.

- Побутує така суспільна думка, що діти – наше майбутнє, - говорить Володимир Гройсман. – Але діти, це, в першу чергу, наше сьогодення, і від того, які ми сьогодні створимо умови для розвитку дітей, таким і буде майбутнє нашого суспільства. Я вважаю, що усі позитивні тенденції, які відбуваються із захисту прав дітей, необхідно підсилювати з року в рік. Я дякую за високу оцінку нашої роботи, і наголошую, що ми повинні зробити усе для, того, щоб діти виховувались в здоровій атмосфері, і тоді вони будуть успішними.

За словами Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка, в Україні має відбутися кардинальна реформа інтернатних закладів. „Важливо подолати протест з боку працівників інтернатних закладів. Виховання дітей в прийомній сім’ї обходиться державі 2 тисячі гривень, також прийомні батьки отримують 35% додатково як оплату за комунальні послуги, в той час як в інтернатних закладах держава витрачає на дитину в середньому від 6 до 9 тисяч гривень. Проте в структурі видатків 85% - це зарплатня працівникам, витрати на енергоносії, утримання власне комунального закладу, і лише 10% залишається на базові речі, що стосуються особисто дитини”, - зазначив він.