На Вінниччині встановлять молокопроводи

Основним завданням в галузі сільського господарства буде збільшити загальну посівну площу усіх сільськогосподарських культур під урожай 2012 року на 8,4 тис. га; збільшити поголів'я корів в усіх категоріях господарств протягом року на 2,3 тис. голів (на кінець 2012 року вона має становити 176,3 тис. голів); виробити до 855 тис. тонн молока в усіх категоріях господарств, тобто збільшити виробництво молока на 17 тис. тонн.

Про це під час підсумкової Колегії ОДА за 2011 рік повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

У галузі тваринництва до 2015 року обласна влада розраховує реалізувати 45 інвестиційних проектів, в тому числі в молочному скотарстві 39. Серед них - будівництво 11 молочно-товарних комплексів. В 14 сільськогосподарських підприємствах необхідно завершити реконструкцію тваринницьких приміщень та встановити молокопроводи.

До 2015 року в області заплановано реалізувати 60 потужних інвестиційних проектів загальною вартістю понад 27,2 млрд. грн. Найбільші з них - це будівництво: виробничого комплексу з вирощування та переробки птиці ВАТ «Миронівський хлібопродукт» вартістю 12 млрд. грн. та Вінницької кондитерської фабрики з інвестиціями 800 млн. грн. Готовність цих об'єктів становить 80%.

Губернатор наголосив, що область непогано спрацювала в 2011 році, має певні здобутки, але слід підвищувати планку і сягати нових результатів.