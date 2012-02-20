За один день у Крижополі загинуло двоє людей
15:11, 20 лютого 2012Вінниця
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За один день у Крижополі загинуло двоє людей.
Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.
Перша трагедія сталася 17 лютого на вулиці Павлика Морозова о 14 годині, на пожежі задихнулась продуктами горіння власниця помешкання, 1927 року народження.
Інше загорання зафіксоване на вулиці Шмідта, де у власній квартирі з тих же причин втратив життя 70-річний чоловік. В обох випадках лихо спричинило порушення правил пожежної безпеки в побуті.
Загалом, з початку 2012 року на Вінниччині зареєстровано 275 пожеж, на яких загинуло 26 осіб.
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