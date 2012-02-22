На День захисника Вітчизни можна буде „поморжувати”

Громадська організація «Молодіжна організація «СЛАВІС-ВІННИЦЯ» 23 лютого запрошує вінничан та гостей міста взяти участь в запливі «моржів», присвяченому Дню захисника Вітчизни.



Такі заходи, коли можна перевірити свій юнацький запал, молодіжний гарт та „чи є порох у порохівницях”, Вже стали доброю традицією.

У такий спосіб громадська організація «СЛАВІС-ВІННИЦЯ» активно пропагує здоровий спосіб життя серед населення, особливо серед молоді.

Зустріч активних і небайдужих відбудеться 23лютого 2012 року об 11.00 , м.Вінниця, пляж «Хімік». Заплив розпочнеться об 11.30.