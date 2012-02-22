До 80-річчя Вінниччини в "Тімірязєвці" презентовано виставку

Сьогодні у фойє Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва презентовано книжково-ілюстративну виставку-дату, присвячену 80-річчю утворення Вінницької області, «Вінниччина ювілейна».

Ві́нницька о́бласть утворена 27 лютого 1932 року з обласним центром у місті Вінниці. Розташована на правобережжі Дніпра в межах Придніпровської та Подільської височин. Має найбільше сусідніх областей в Україні. На заході межує з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі з Житомирською, на сході з Київською, Кіровоградською та Черкаською, на півдні з Одеською областями України та з Республікою Молдова. Станом на 5 грудня 2001 року, на час останнього перепису, населення Вінницької області складало 1 млн. 772,4 тисяч чоловік, з них 818,9 тисяч – міське, 953,5 тисяч – сільське. Кількість сільського населення є найбільшою серед областей України. В області проживають представники 92 національностей, серед яких 91,5% становлять українці.

Область займає майже 4,5% території України. На південному заході Вінниччини, по річці Дністер, на ділянці 202 кілометри проходить державний кордон з Республікою Молдова, в тому числі з невизнаним Придністров'ям. Вінницька область лежить у межах лісостепової зони.

У контексті ювілейних заходів відділ літератури та інформації з питань краєзнавства презентує книжково-ілюстративну виставку-дату “Вінниччина ювілейна” (до 80-річчя утворення Вінницької області). Література систематизована за розділами, які у комплексі відображають всі сторони життя краю. Ознайомившись із виставкою, можна глибше пізнати красу і велич Вінниччини, осягнути героїчну минувшину і динамічну сучасність, познайомитись зі славними земляками, які невтомною працею і натхненною творчістю прославляють рідний край та почути як митці оспівують наш край у художньому слові.