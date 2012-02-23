В "Одній копійці" перемогли 7 організацій

Вінницький обласний благодійний фонд «Подільська громада» та благодійний фонд «Бригантина» в рамках Тематичного фонду «Одна копійка» провели конкурс мікро-грантів для громадських організацій та ініціативних груп, які працюють на території міста Вінниці та Вінницької області.

Метою конкурсу була підготовка проектних пропозиції для проведення культурно-розважальних, навчальних, спортивних та інших заходів з дітьми та молоддю в школах-інтернатах, дитячих відділеннях закладів охорони здоров’я, в прибудинкових клубах і т.д. з метою активізації участі громадськості у соціальних проектах і програмах громади та створення сприятливих умов для отримання нових та цікавих знань, умінь і навичок дітьми та молоддю нашої громади, які не завжди мають доступ до участі в подібних заходах.

На конкурс грантів в рамках Тематичного фонду «Одна копійка» надійшло 15 аплікаційних форм. В процесі розгляду заявок та перевірки документів членами Експертної ради до конкурсу були допущені всі організацій.

Експертна рада впродовж 2 днів вивчала грантові заявки і за результатами голосування було відібрано проекти семи організацій, які отримають фінансування від 2 500 до 3 000 грн. для здійснення діяльності до 30 липня 2012 року.

Переможцями стали наступні проекти:

• «Творчість та праця – школа життя» (Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця»);

• «Освіта протягом життя» молодим особам з вадами розумового розвитку у громаді Вінниччини (ВМГО соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»);

• «Маємо право» (ГО «Інформаційно – просвітницький центр «ВІСЬ»);

• «Ми вибираємо здоровий спосіб життя» (Вінницький обласний благодійний фонд «Позитив»);

• «Інтеграція відкриває шляхи до щасливого дитинства» (Подільський центр прав людини);

• «Радість дітям» (Всеукраїнська громадська організація «Наші діти»);

• «Організація творчих майстерень на базі загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів смт. Сутиски як один із засобів розвитку творчої особистості учня» (Тиврівська районна громадська організація «Тиврівщина – квітка Поділля»).

Кошти на реалізацію проектів були взяті з тематичного фонду «Одна копійка» за згодою наглядової ради фонду. У магазинах, навчальних закладах, державних структурах розміщено 42 прозорі скриньки з інформацією про ТФ «Одна копійка». В цільовому використанні зібраних коштів може переконатись кожен, приєднавшись до благодійних акцій.

Отож, хочеться подякувати усім учасникам конкурсу грантів за їх активність та цікаві проекти, а переможцям побажати якісної реалізації проектів, діяльність яких буде направлена на вирішення широкого спектру соціальних проблем та принесе користь громаді, у якій ми працюємо.

Проекти будуть реалізовані протягом чотирьох наступних місяців.