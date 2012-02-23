В приватних криницях мертва водиця

У зв'язку з незадовільною якістю питної води, 2011-го року міською санепідслужбою було винесено 364 постанови на тимчасову заборону експлуатації шахтних криниць громадського користування.

Про це повідомив головний лікар Вінницької міської СЕС Олександр Сорочан.

За його словами, ще 2010 року фахівці Вінницької міської СЕС обстежили приватні децентралізовані джерела водопостачання з відбором проб для лабораторного контролю. Усього обстежили 1229 індивідуальних криниць. У 743 криницях, або у 60.45% випадків, виявлена невідповідність якості питної води за вмістом нітратів, а в 656 криницях — невідповідність за бактеріологічними показниками (53.7%).

На адресу власників домоволодінь направлені приписи з вимогами довести криниці до ладу, почистити та продезинфікувати. Окрім того, винесено 833 постанови про тимчасову заборону експлуатації джерел децентралізованого водопостачання.

2011-го року продовжились роботи з обстеження індивідуальних криниць на територіях приватних домоволодінь, де проживають діти віком до 3-х років. З таких криниць було відібрано 45 проб для бактеріологічного аналізу, з яких 24 не відповідали санітарним вимогам (53.3%).

Для хімічного контролю було досліджено 45 проб, з яких 20 не відповідали санітарним нормам за вмістом нітратів.