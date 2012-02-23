Колективу вінницьких податківців представили нового керівника

Голова ДПС у Вінницькій області Ірина Зленко представила податківцям та журналістам обласного центру новопризначеного керівника Вінницької об’єднаної державної податкової інспекції. Ним став Сергій Здітовецький, який до цього, з 2010 року очолював Державну податкову інспекцію у м. Вінниці.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

У зв’язку з реформуванням податкової служби області ДПІ у м. Вінниця нещодавно було реорганізовано у Вінницьку об’єднану державну податкову інспекцію, яка обслуговуватиме платників податків обласного центру, Вінницького та Тиврівського районів.

Сергій Здітовецький у податкових органах майже 20 років. У 1993 році прийшов на роботу в податкову службу інспектором у відділ оподаткування фізичних осіб. Поступово отримав досвід роботи майже в усіх підрозділах податкової служби.



За словами голови ДПС у області Ірини Зленко, саме завдячуючи місцевим бюджетам забезпечуються сприятливі умови для обслуговування платників податків та праці податківців. Натомість благоустрій міста безпосередньо залежить від бюджетних надходжень. Тож податкова інспекція міста та міська влада мають діяти у тандемі для

забезпечення життєдіяльності перлини Поділля.

Присутній на церемонії міський голова Володимир Гройсман запевнив податківців в готовності міської ради, її депутатського активу співпрацювати на стезі забезпечення вагомих надходжень податкових коштів, що стане запорукою соціально-економічного підйому обласного центру.

Сергій Здітовецький пообіцяв, що як керівник податкової інспекції докладе максимум зусиль, щоб показники з наповнення бюджетів усіх рівнів динамічно зростали та виконувались в повній мірі, а бізнес отримував послуги європейського стандарту.

