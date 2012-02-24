Городи вінничан забезпечують область овочами та картоплєю

Господарствами Вінницької області під урожай 2011р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 1,6 млн.га, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – на 1,2 млн.га (75%), господарствами населення – на 0,4 млн.га (25%). Порівняно з 2010р. загальна посівна площа збільшилась на 51,9 тис.га (на 3,4%).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Від усіх категорій сільгоспвиробників у 2011р. одержано 42,4 млн.ц зерна у вазі після доробки, з них зерна продовольчих культур – 17,7 млн.ц (42%), фуражних зернових – 24,7 млн.ц (58%). Порівняно з 2010р. виробництво зерна збільшилось на 36%, що зумовлено як розширенням площі збирання (на 16,5 тис.га), так і збільшенням урожайності зернових культур (на 12,4 ц з 1 га).

Сільгосппідприємствами вироблено 36,5 млн.ц зерна (86% загального валового збору), господарствами населення – 5,9 млн.ц (14%). Урожайність зернових культур в аграрних підприємствах (50,2 ц з 1 га) вища, ніж у господарствах населення на 5,4 ц з га.

У 2011р. значно кращий, ніж у 2010р., зібрано врожай всіх культур зернової групи: проса – 53,6 тис.ц (у 2 рази більше), гречки – 275,3 тис.ц (у 1,9 раза), кукурудзи на зерно – 19,0 млн.ц (у 1,5 раза), пшениці – 17,3 млн.ц (на 37% більше), що зумовлено значним підвищенням урожайності.

Виробництво соняшнику збільшилось порівняно з 2010р. на 5% і склало 2,9 млн.ц (у вазі після доробки), за рахунок підвищення урожайності (на 2,5 ц з 1 га). Сільськогосподарськими підприємствами зібрано 2,7 млн.ц соняшнику (на 3% більше) при середній урожайності 19,7 ц з 1 га проти 17,1 ц у 2010 році.

Проти 2010 року зросло в 2 рази виробництво ріпаку і склало 1,4 млн.ц, що зумовлено розширенням площі збирання (в 1,6 раза), а також поліпшенням урожайності цих культур на 2 ц з га.

Валовий збір цукрових буряків (фабричних) порівняно з 2010р. збільшився на 22%, за рахунок суттєвого збільшення урожайності (на 91,3 ц з 1 га), і склав 30,1 млн.ц, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами накопано 27,6 млн.ц (на 19% більше), у середньому по 429 ц з 1 га проти 329 ц у 2010 році.

Господарствами усіх категорій товаровиробників за 2011 рік було накопано 18,6 млн.ц картоплі, що більше проти 2010р. на 18%, зібрано 3,8 млн.ц овочів на 25%, що зумовлено, розширенням площі збирання цих культур відповідно на 23%.

Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 34%, винограду залишились на рівні минулого року і становили відповідно 2,5 млн.ц та 26,1 тис.ц.

Господарствами населення у 2011р. вирощено 99% загального урожаю картоплі, 97% овочів, 51% плодів і ягід, 14% зерна, 8% цукрових буряків (фабричних), 7% соняшнику.