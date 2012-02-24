За продані 20г марихуани липівчанину світить "восьмерик"
12:38, 24 лютого 2012Вінниця
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Впіймався на гарячому
У Липовецькому районі працівники міліції затримали на «гарячому» місцевого 28–річного чоловіка, який збував наркотики.
Про це повідомило УМВС України у Вінницькій області.
Фатальна доза, на якій пов'язали дилера, - 20 грам коноплі, за яку продавець вторгував 320 гривень.
В діях підозрюваного вбачаються ознаки злочину передбаченого ст.. 307 Кримінального кодексу. За подібний злочин передбачено до 8 років позбавлення волі.
Всього протягом доби за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 6 осіб.
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