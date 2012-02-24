Вінничан, які побили голову ДПС Прикарпаття, затримали

Співробітники Івано-Франківського обласного карного розшуку встановили і затримали усіх осіб, причетних до побиття голови Івано-франківської Державної податкової служби Віктора Рахміля, яке було скоєне 24 грудня 2011 року.

Про це повідомили в СЗГ УМВС України в Івано-Франківській області.

До кримінальної відповідальності, зокрема, притягуються троє мешканців Вінницької області віком 26-28 років, раніше не судимі, один з них – приватний підприємець. Всю компанію затримали в Івано-Франківську, коли зловмисники пересувалися на автомобілі. Під час затримання у підозрюваних було вилучено 3 кастети, бейсбольну биту, а також два паперових згортки з 76 г наркотичної речовини кокаїн.

Надалі в ході проведення санкціонованого обшуку у помешканні, яке вони тимчасово винаймали в Івано-Франківську, оперативники виявили і вилучили бойовий пістолет ТТ, а також 14 набоїв. Суд обрав щодо затриманих міру запобіжного заходу – взяття під варту.