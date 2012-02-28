Землевпорядники "подарували" підприємцю півсотки лісу

Прокурором Вінницького району порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем та службової підробки службовими особами Вінницької регіональної філії одного із державних підприємств.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Як з'ясувала прокуратура, під час розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємцю для розміщення закладу громадського харчування, службовці підробили розрахунок розміру втрат лісогосподарського виробництва (вилучення 0,44 га земель лісового фонду з постійного користування Вінницького державного лісомисливського господарства), чим завдали 76,5 тисяч гривень шкоди.

Порушено кримінальну справу.