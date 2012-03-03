Ситуація з розрахунками за газ критична

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко на тематичній селекторній нараді закликав представників регіонів розібратися в ситуації з розрахунками за газ на місцях та вжити відповідних заходів для покращення стану розрахунків.

Про це повідомило офіційне Інтернет - представництво Вінницької ОДА.

«Ситуація з розрахунками – критична. На 13 млрд гривень газу спожито, і лише 3 млрд. гривень проплачено, - сказав Юрій Бойко. - Рівень розрахунків за енергоносії коливається по регіонах від 0,7% до 40% від загального обсягу заборгованості. Середній показник погашення заборгованості по країні – 23%.

“Наше завдання на сьогодні - знайти вихід з цієї ситуації, розглянути найбільш проблемні моменти, які залежать як від центральних органів влади, так і від місцевого керівництва. Ми не можемо бути заручниками непрофесійності деяких осіб. З наступного тижня заступниками губернаторів, керівниками облгазів, обленерго мають бути затверджені графіки погашення заборгованості”, - підкреслив міністр.

- За спожиту теплову енергію в нинішньому опалювальному сезоні Вінниччина розрахувалося на 51,7 %, – повідомив Роман Аксельрод. – Цей показник вдвічі вищий, ніж середній в державі. За лютий 2012 року населення Вінницької області розрахувалося за тепло на 98%. Проблеми з розрахунками мають підприємства, установи та організації, що фінансуються з державного (8,3 млн.грн.) та місцевих бюджетів (7,3 млн.грн.).

Роман Аксельрод зазначив, що різниця у тарифах, яку має відшкодовувати держава, становить 40,7 млн. грн. За спожиту електроенергію підприємства і організації житлово-комунального господарства області розрахувались на 96,6%. Обласне керівництво контролюватиме ситуацію і буде втілювати державну політику в цьому плані для того, щоб вчасно розрахуватись із боргами.

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига констатував: «Питання газу – питання політичне. Це питання проплати російським партнерам за використаний газ. Щоб була економія – потрібно переходити на альтернативні джерела енергії. Соціальна сфера – дитячі садочки, лікарні, школи, за винятком населення, має бути повністю переведена на альтернативні джерела енергії. Сьогодні увесь світ йде по шляху економії тепла. Утеплення фасадів, ремонт тепломереж, утеплення теплотрас – ось основні заходи, які мають бути вжиті з цією метою.