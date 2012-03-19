В будинки, де комин "під зонтиком", газ більше не постачають

Під час планової перевірки стану охорони праці при безпечній експлуатації систем газопостачання у Теплицькому управлінні газового господарства інспектором теруправління Держгірпромнагляду було виявлено численні порушення, які могли б призвести до настання нещасних випадків.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Теплицьким УГГ допускається подача газу в багатоповерхові житлові та громадські будинки, власники яких не надали актів ущільнення відгалужень підземних комунікацій в підвали будинків, а також місць перетинів газопроводами будівельних елементів будівель/

Також допускається подача газу на газові прилади, які приєднанні до димоходів гофрами, а не трубами, виготовленими з покрівельної сталі. Допускається подача газу на газові прилади з відводом продуктів спалювання в димохід, на оголовках яких установлені зонти та інші насадки.

Крім того, служба не забезпечена газоаналізатором.

Не в повній мірі виконується графік проведення щорічного планового технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Не на всі типи газових приладів, що експлуатуються, складені технологічні інструкції проведення технічного обслуговування.

Не з усіма власниками житлових будинків складені договори на технічне обслуговування газопроводів і газового обладнання. УГГ не встановлює гарантійні терміни на якість ремонтних робіт.

Відтак, теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області була заборонена подача газу на газові прилади з відводом продуктів спалювання в димохід, на оголовках яких установлені зонти та інші насадки.