Чим Лук’янова на 7% гірша за Калетніка?

Народних депутатів Катерину Лук’янову (НУНС), Григорія Калетніка (Партія регіонів), Валерія Бевза (КПУ) та Олега Зарубінського («Блок Литвина»)експерт «Фундації «Відкрите суспільство» Стас Соколов називає ймовірними кандидатами-мажоритарниками у Вінницькій області.

Про це експерт заявив під час прес-конференції у Вінниці.

До цього списку він додав не представників парламенту – Петра Порошенка та Ігоря Калетніка.

«Фундація «Відкрите суспільство» представила вінницьким журналістам результати моніторингу роботи нинішнього парламенту ІV скликання. Згідно дослідження кожна третя передвиборча обіцянка політичних сил, які увійшли до парламенту – не виконана. Найкращі показники у НУНСу та Партії регіонів. Так, за оцінками експертів, на 7% менше обіцянок виконала фракція НУНС (35 із 61 обіцянки 57%), ніж Партія регіонів (14 із 28 обіцянок 50%). Стас Соколов зазначив, що «Наша Україна – Народна самооборона» більш плідно працювала у напрямку добробуту громадян, аніж ПР. Щодо БЮТ, то експерт вважає, що вони дали найбільш надій виборцям, задекларувавши 94 зобов’язання, але, на жаль, 56 із них не виконали. Представники цієї політичної сили найкраще проявили себе у галузі права та державного будівництва. Щодо комуністів і «литвинівців» - то у них найгірші показники. Комуністична партія залишила без уваги 46 своїх обіцянок із 58. А «Блок Литвина» з 64 зобов’язань не виконав 46.

Стас Соколов вважає, що у виграші стала та політична сила, яка менше обіцяла виборцям. При чому він зазначив, що більшість декларацій було реалізовано у той момент, коли політичні сили мали більше важелів впливу в урядовому і президентському представництвах. Окрім цього експерт зазначив: «Фундація стурбована позиціє. Політиків, які забувають про більшість обіцяного практично одразу після оголошення результатів виборів. Ми закликаємо виборців не довіряти неконкретним, або фантастичним обіцянкам, натомість – орієнтуватися на чіткі та реальні тези».