Ревізори забезпечили відшкодування понад 21 млн.грн. фінансових втрат

Протягом січня – березня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування понад 21 млн. гривень втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

З них – 6,9 млн. гривень склали надходження до бюджетів, бюджетних установ, підприємств, організацій, а також виплати фізичним особам.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 94 управлінських рішення.

У 48 випадках до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовані фінансові санкції.

У тому числі, 19 підприємствам, установам, організаціям зменшені бюджетні асигнування на загальну суму 1,2 млн. гривень.