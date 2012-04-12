«Збагрювали» тоннами незаконний спирт

Співробітники управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції ДПС у Вінницькій області викрили виробництво продукції на основі спирту (відповідно до протоколу дослідження масова частка спирту етилового складає 98,4%), при реалізації якої виробники не сплачували обов`язковий у такому випадку акцизний податок.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході обшуку за постановою суду на спиртозаводі податківці вилучили фінансово-господарські документи по виробництву та реалізації товарно-матеріальних цінностей, відібрані зразки рідин. Також заблоковано близько тисячі тонн продукції на суму близько 8 млн. грн. В разі її подальшої реалізації бюджет не дорахувався б близько 30 мільйонів гривень акцизного податку.

Загалом протягом двох останніх років зі спиртзаводу на адресу закупівельників надійшло більше 830 тисяч декалітрів продукції. Сума несплаченого акцизного збору сягає 340 мільйонів гривень.

Встановлено, що основними покупцями продукції були нафтобази України - Київської, Донецької, Полтавської, Львівської, Херсонської, Хмельницької областей та Криму.