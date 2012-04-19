Вінницька митниця зупинила рух наркотиків

В першому кварталі 2012 року порушено 184 адміністративні справи, вартість предметів порушень митних правил по них становить 13 мільйонів 932,4 тисячі гривень. Виявлено 40 фактів незаконного переміщення наркотиків і психотропних речовин. Зокрема, вилучено майже 152 грами канабісу, 1 - трамадолу, 1555 пігулок психотропних речовин.

Про це повідомив начальник Вінницької митниці Геннадій Федик.

На розгляд суду направлено 156 справ, по 114 справах застосовано конфіскацію на суму 1,7 мільйона гривень, накладено штрафів на 68 тисяч гривень. Митницею прийнято рішення по 11 справах, порушених у 2012 році, накладено і стягнуто штрафів на загальну суму 18,6 тисячі гривень.