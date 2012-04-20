Вінничани знову подалися в бізнес

Згідно з даними моніторингу Головного управління економіки Вінницької ОДА, у січні-березні 2012 року в області започаткували діяльність 2003 новостворених суб’єкти господарювання, що на 10,7% більше порівняно з відповідним періодом 2011 року.

З них 241 юридичні особі (на 25,2% менше порівняно з відповідним періодом 2011 р.) та 1762 фізичні особи-підприємці (на 18,5% більше порівняно з відповідним періодом 2011 р.).

Водночас, припинили господарську діяльність 2156 суб’єктів господарювання (169 юридичних осіб та 1987 фізичних осіб-підприємців), що на 20,1% менше порівняно з відповідним періодом 2011 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в місті Вінниці - 134, або 55,6% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Вінницькому – 15, або 6,2% та Оратівському районах - 11, або 4,6%.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців серед районів у Тульчинському та Вінницькому (по 4,9% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Бершадському (3,5%), Гайсинському, Ямпільському та Шаргородському (3,4%).

Серед міст обласного значення - у м.Вінниці (28,5%) та м.Хмільнику (4,0%).