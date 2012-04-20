Військові начальники торгували уніформою льотчиків на ринку

12:28, 20 квітня 2012
Вінниця
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„Прихватизували” амуніції на півмільйона

Співробітники СБУ виявили факти протиправних угод з військовим майном, з боку начальника речовий служби і начальника речового складу однієї з військових частин Вінницької області, які привласнили понад 500 тисяч гривень

Як повідомили "Комментарии" з посиланням на СБУ, перевірка, проведена контрольно-ревізійним управлінням контрольно-ревізійного департаменту Міноборони, підтвердила факти нестачі речового майна на суму 290 тисяч гривень і льотно-технічного обмундирування на суму 230 тисяч гривень.

"Встановлено, що зловмисники невеликими партіями постачали вкрадене майно знайомому підприємцю, який реалізовував його в роздріб на центральному ринку Вінниці. З метою приховання злочину, ці чиновники внесли завідомо неправдиві дані в відомості про видачу речового майна особового складу військової частини", - зазначили в СБУ.

За фактами привласнення чиновниками військової частини військового майна шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 та ч.2 ст.410 Кримінального кодексу України.
 

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