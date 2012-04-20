"Вінницькі зубри" двічі перемогли конкурента

Вінницька чоловіча баскетбольна команда вищої ліги «Вінницькі зубри» після відновлення у чемпіонаті України (через брак коштів вона пропустила 4 виїзні тури і тимчасово була знята з розіграшу) нарешті здобула дві перемоги.

Підопічні Сергія Бєлобородова у гостях двічі здолали БК «Тернопіль-ТНЕУ» (м. Тернопіль) – 88: 81 та 76:66. Після цих успіхів вінничани піднялись з останнього місця вищої ліги, опустивши на нього тернополян.

До речі, лише остання команда вищої ліги цього сезону понижується у класі. І “Зубри” тепер мають чудові шанси залишитися в цьому дивізіоні (у чоловічому баскетболі існують ще суперліга та перша ліга), якщо вирішать існуючі проблеми з фінансуванням.

– Без спонсора нам не вижити, – сказав головний тренер “Вінницьких Зубрів” Сергій Бєлобородов. – Адже наявна невелика підтримка з місцевого бюджету не покриває навіть мінімальних потреб команди.