В'ячеслав Узєлков побив узбека

12 травня у місті Бровари 33-річний вінницький екс-претендент на титул чемпіона світу і Європи у напівважкій вазі (до 79,4 кг) В'ячеслав Узєлков повернувся на ринг після двохмісячної перерви. Він провів рейтинговий бій в андеркарті турніру світового боксу, організованого "K2 Promotions" у ТРЦ "Термінал" міста Бровари.

В останньому своєму поєдинку у лютому цього року він поступився за очками чемпіону Європи Едуарду Гуткнехт. У Броварах В'ячеслав переміг Равшанбека Джаббарова з Узбекистану в рамках 8-раундового рейтингового бою.

За одноголосним рішенням суду перемогу отримав В'ячеслав.

Як розповів Gazeta.ua генеральний директор компанії братів Кличків "K2 Promotions" Олександр Красюк, 12 травня стався "розігрівочний" бій для українця.

- Це був рейтинговий поєдинок В'ячеслава Узєлкова. Перший після того, як він зазнав поразки в поєдинку за титул чемпіона Європи. Для нього настав час повертатися. Чоловік він ще не літнього віку, а молодий хлопець. Боксер зробив свої висновки й виявив бажання повернутися в ринг, – зазначив Красюк.

За його словами, компанія братів Кличків йде на зустріч боксерові.

- Ми організовуємо для нього зараз такий собі поєдинок для розігріву. Проте цілком вірогідно, що вже в цьому році Узєлков проведе титульний бій за однією з боксерських версій, – заявив Красюк.