Сокирка призначили керівником аграрної держінспекції

Днями призначено голову новоствореної Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій області. Ним став колишній депутат Верховної Ради України Микола Сокирко.

Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Державна інспекція сільського господарства у Вінницькій області утворена постановою Кабінету міністрів № 1300 у грудні 2011 року, яка об’єднала обласні Державну хлібну інспекцію, державну насіннєву інспекцію, інспекцію закупівель та якості сільськогосподарської продукції, інспекцію державного технічного нагляду, інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції та частково територіальний орган Державного комітету із земельних ресурсів, у частині виконання ним повноважень із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.