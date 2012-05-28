Вінничанка Саша Сидоренко на Олімпіаду не потрапила

У місті-курорті Циньхуандао (Китай) завершився 7-й чемпіонат світу з боксу серед жінок, що мав характер відбору на Олімпіаду-2012 (по трьом ваговим категоріям). У 10 вагових категоріях змагалися 305 спортсменок з 70 країн світу.

В активі спортсменок України лише одна медаль. Марія Бадуліна (Київ) стала чемпіонкою світу у не олімпійській категорії 69 кг.

Вінничанка Олександра Сидоренко боролася за путівку на Олімпіаду у категорії 60 кг. Ліцензії отримували по 8 спортсменок у кожній олімпійській вазі, але в рамках квот. У Європи квота – 12 спортсменок, а до 1/4 фіналу вийшли відразу 15 європейських спортсменок. Багато залежало не від зайнятого місця, а від кількості виграних боїв. Тому, щоб гарантовано стати володаркою олімпійської ліцензії, потрібно було виходити у півфінал.

На жаль, Саша Сидоренко після перемоги над австралійкою Джессікою Реталлак (16:14), наступний свій бій у 1/8 фіналу програла.