Водій „ПАЗа” відправив мотоцикліста в кому

38-річний водій автобуса «ПАЗ-3742», мешканець міста Гайсин, виконуючи маневр лівого повороту не надав перевагу у русі мопеду, який їхав назустріч.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, аварія сталася 27 травня о пів на п’яту годину ранку.

Внаслідок ДТП 24-річний водій мопеда з черепно-мозковою травмою у стані коми каретою «швидкої допомоги» був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні. Його 23-річний пасажир також потрапив у лікарню з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

За фактом ДТП проводиться перевірка.