Водій „ПАЗа” відправив мотоцикліста в кому
12:44, 28 травня 2012Вінниця
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Збив на повороті
38-річний водій автобуса «ПАЗ-3742», мешканець міста Гайсин, виконуючи маневр лівого повороту не надав перевагу у русі мопеду, який їхав назустріч.
Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, аварія сталася 27 травня о пів на п’яту годину ранку.
Внаслідок ДТП 24-річний водій мопеда з черепно-мозковою травмою у стані коми каретою «швидкої допомоги» був госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні. Його 23-річний пасажир також потрапив у лікарню з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
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