Голодний клієнт фастфуду побив водія і машину

Працівники Управління Державної служби охорони затримали 24-річного вінничанина, який повертаючись зі свята, з хуліганських спонукань на МакДрайві побив водія та його машину.

Про це повідомило управління Державної служби охорони при УМВС у Вінницькій області.

Близько шостої години ранку на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони міста Вінниці надійшов сигнал «тривога» з вінницького «МакДональдсу». На місце пригоди одразу прибув наряд групи затримання. Як з’ясувалося, причиною виклику стали хуліганські дії одного з відвідувачів.

24-річний вінничанин, повертаючись додому із вечірніх посиденьок, вирішив перекусити на Мак Драйві. Підійшовши до продавця він сказав, що дуже голодний, і попросив, щоб той швидше дав йому попоїсти. Діалог чоловік вів опираючись на автомобіль громадянина, що стояв у черзі за своєю порцією сніданку.

Продавчиня повідомила зголоднілому чоловікові, що обов’язково його обслужить, але тільки в порядку черги, а водій автомобіля, на який спирався парубок, попросив його не спиратись на авто і взагалі відійти від нього. При цьому він почав потихеньку від’їжджати. Це розлютило зголоднілого відвідувача і він почав голосно кричати, нецензурно лаятися та врешті-решт, вдарив автомобіль по боковому водійському склі. Розбивши вікно автівки, дебошир відкрив двері і почав бити водія. Продавець закладу одразу натиса кнопку тривожної сигналізації. За лічені хвилини держохоронці затримали хулігана.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». За такий злочин законом передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.