Всиновлювачів не дочекалися 2956 вінницьких сиріт

У 2011 році на Вінниччині всиновили усього 131 дитину.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Це найменший показник за останні десять років.

Наші співвітчизники торік всиновили 113 дітей, - 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування, і 58 - з числа дітей, які проживають з одним із батьків і усиновлені вітчимом (мачухою).

Іноземці стали батьками минулого року для 18 маленьких українців, причому лише для двох із родин, де є один із батьків та усиновлені не рідними батьками.

Всього на кінець 2011 року у Вінницькій області загальна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становила 2956 осіб.