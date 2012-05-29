Всиновлювачів не дочекалися 2956 вінницьких сиріт
14:54, 29 травня 2012Вінниця
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Сімейна справа
У 2011 році на Вінниччині всиновили усього 131 дитину.
Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.
Це найменший показник за останні десять років.
Наші співвітчизники торік всиновили 113 дітей, - 55 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування, і 58 - з числа дітей, які проживають з одним із батьків і усиновлені вітчимом (мачухою).
Іноземці стали батьками минулого року для 18 маленьких українців, причому лише для двох із родин, де є один із батьків та усиновлені не рідними батьками.
Всього на кінець 2011 року у Вінницькій області загальна чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування становила 2956 осіб.
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