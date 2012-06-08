З Вишенки на Тяжилів поїдуть два автобуси
14:34, 08 червня 2012Вінниця
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Для поліпшення якості пасажироперевезень і зменшення інтервалів між рухом тролейбусів, на маршруті № 4 «Вишенька-вул.Лугова» почали курсувати додатково ще два муніципальних автобуса з маршрутним номером «0». Його поставило на маршрут Вінницьке трамвайно тролейбусне управління, повідомляє сайт «Вінницький трамвай».
Обіцяють, що автобуси задіяні на цьому маршруті будуть працювати не в збиток роботи інших автобусних напрямків.
Вартість проїзду становить 1,5 гривень.
Також ці автобуси можуть перенаправлятися по тролейбусному маршруту № 7 "Залізничний вокзал-вул.Лугова», в залежності інтервалів на даному маршруті і для забезпечення стабільності пасажироперевезень.
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