На Вінниччині навчають не відсахуватись від іклюзивної освіти

У приміщенні управління освіти і науки обласної державної адміністрації презентовано обласну просвітницьку програму «Кожен шлях починається з розуміння», спрямовану на створення сприятливого середовища для впровадження інклюзивного навчання у закладах освіти області.

Як повідомляє управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, це їхній спільний проект з громадською організацією «Паросток» та Вінницьким обласним центром практичної психології та соціальної роботи і обласної психолого-медико-педагогічної консультації – програма покликана, перш за все, систематизувати знання громадськості щодо основних положень інклюзивної освіти, сутності та завдань корекційно-розвивальної роботи, сприяти вихованню у суспільстві толерантного ставлення до дітей з особливими потребами, створити платформу для розробки і впровадження батьківських ініціатив щодо впровадження інклюзивного навчання.

«На жаль, сучасне суспільство не готове приймати дітей з особливими потребами. Тому, ведучи мову про інклюзивну освіту, ми маємо на увазі насамперед людей, які здатні підтримати цю ідею та стати її активними учасниками. Необхідно створювати умови, аби крок за кроком переконати суспільство у тому, що всі діти рівні у правах і повинні навчатися у рівних умовах, без будь-якої їх диференціації, - зазначив заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Андрій Лисак. – Ми лише на початку такого шляху, оскільки для реалізації інклюзивної освіти у повній мірі необхідна модифікована навчальна база, підготовлені фахівці, психологічна готовність батьків. Тому при управлінні освіти створена координаційна рада, метою якої є відпрацювання шляхів реалізації інклюзивної освіти у навчальних закладах».

Необхідним компонентом інклюзивної освіти є якісний психолого-педагогічний супровід: це і психодіагностика, і підтримка батьків, і робота з педагогічними працівниками у процесі розробки індивідуальної картки розвитку дитини. Як зауважила директор Вінницького обласного центру практичної психології та соціальної роботи Лідія Рибакова, робота у цьому напрямку ведеться в області давно, але на сьогодні є велика необхідність власне просвітницької роботи серед громадськості, сприйняття, розуміння і усвідомлення батьками того, що кожна дитина має такі ж права на освіту, як і її однолітки.

Про заходи, що здійснюватимуться у рамках реалізації програми, розповіла член правління громадської організації «Паросток» Анастасія Ліщинська. За її словами, планується проведення кущових практикумів для батьків та педагогів у Тиврівському, Іллінецькому, Тульчинському районах, містах Жмеринка та Ладижин, підготовка та розповсюдження методичних матеріалів «Діти з особливими освітніми потребами. Батькам на допомогу», проведення обласного форуму для батьків, які виховують дітей з обмеженими можливостями тощо.