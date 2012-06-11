Дві неповнолітні вінничанки втопились на Хмельниччині
15:30, 11 червня 2012Вінниця
1 0
Святкували день народження
На Хмельниччині рятувальники знайшли тіла двох дівчат 1998 року народження , які втопилися у ставку.
Про це повідомила прес-служба МНС.
Мешканки с. Бригидівка Барського району Вінницької області втопились 10 червня о 21.30 в ставку поблизу с. Зоряне Віньковецького району під час святкування дня народження з однолітками.
Дівчатам було по чотирнадцять років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter