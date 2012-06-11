Дві неповнолітні вінничанки втопились на Хмельниччині

На Хмельниччині рятувальники знайшли тіла двох дівчат 1998 року народження , які втопилися у ставку.

Про це повідомила прес-служба МНС.

Мешканки с. Бригидівка Барського району Вінницької області втопились 10 червня о 21.30 в ставку поблизу с. Зоряне Віньковецького району під час святкування дня народження з однолітками.

Дівчатам було по чотирнадцять років.