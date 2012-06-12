Українську пісню можна послухатии безкоштовно

Ансамбль української пісні «Калина» з райцентру Калинівка влаштовує свято "Пісня вечорова" у Вінницькій філармонії. Так вирішила провести свій творчий вечір керівниця ансамблю, поетеса та композитор Антоніна Петрушкевич. У концерті беруть участь артисти, які спеціально приїхали з Києва та Полтави.

Ось що пишуть про колектиів: "Ці виконавці мають природне відчуття ритму, притаманного саме українцям, а тому їх пісні, що називається, беруть за душу і одразу ж самому хочеться поспівати, а якщо нема хисту, то хоч попідспівувати оцих популярних за кожним застіллям пісень".

Концерт відбудеться 13 червня о 18 год. Вхід вільний.