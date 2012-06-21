Вінницький таеквондист – третій у Європі

Вінничанин Олександр Савицький виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи серед юніорів з таеквондо (ІТФ), який пройшов у м. Софія (Болгарія).

На прес-конференції про це досягнення та про перспективи свого виду спорту розповів тренер Олександр Шептяков.

– За медалі змагалися представники 35 країн, – повідомив Олександр Шептяков. – Україна посіла загальнокомандне третє місце, після Росії і Німеччини. До речі, на чемпіонату світу ми також були третіми, позаду корейців і росіян. У ваговій категорії Олександра Савицького було 32 учасники. У напівфіналі він поступився греку, який і став чемпіоном Європи.

Чемпіонат Європи мав статус відбору на чемпіонат світу, який пройде в Естонії. Туди потрапили призери у кожній з вагових категорій.