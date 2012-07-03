Біля музею Пирогова змінили рух

Біля Національного музею-садиби М.І.Пирогова транспорт уже рухається у одному напрямку. Як пояснюють у КП “Вінницькій спеціалізованій монтажно-експлуатаційній дільниці з організації дорожнього руху”, такі зміни застосовано, щоб розвести транспортні потоки у просторі і часі, повідомляє сайт "Моя Вінниця".

- Нічого нового ми не вигадуємо, а лише облаштовуємо дорогу відповідно до норм, - говорить начальник комунального підприємства "Вінницької спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці з організації дорожнього руху" Іван Юрченко. - З метою зменшення потоку машин біля центрального входу до музею-садиби ми застосували принцип кругового руху транспорту і тепер транспортні засоби рухатимуться у одному напрямку — з Пирогова до Сабарова. Тому водіям радимо бути уважними, звертати увагу на перенесені дорожні знаки.