Немирівські лікарі розказали як рятували потерпілих у аварії

Лікарі Немирівської районної лікарні розказали як зараз почуваються потерпілі у аварії біля села Озеро Немирівського району 3 липня. Нагадаємо, того дня зіткнулися три автомобілі, постраждало 14 осіб, із них 3 людей загинуло на місці пригоди. Це подружжя з Тернопільської області: чоловік, дружина та 3-річний син. Їхній старший 12-річний син залишився живим. Його витягнув з палаючої машини інший водій.



Для доставки потерпілих у Немирівську ЦРЛ було задіяно чотири машини швидкої допомоги, Ще під час транспортування потерпілих в ЦРЛ в екстреному порядку викликали ургентних травматолога, невролога, хірурга, окуліста. На жаль, відразу після доставки в реанімаційне відділення Немирівської ЦРЛ 8-річний Андрій з села Широка Гребля Калинівського району помер не приходячи до свідомості.



Викликали додатково реанімаційну та операційну бригади. Із числа потерпілих троє чоловік госпіталізовано в реанімаційне відділення.

Одна із потерпілих, жінка 34 років, знаходилася в критичному стані, до якої була викликана бригада обласних нейрохірургів. О 13 годині жінка прооперована в Немирівській ЦРЛ. На даний час іде боротьба за життя потерпілої.

Двоє дітей 6 та 13 років в другій половині дня 3 липня направленні для подальшого лікування у Вінницьку обласну дитячу лікарню. Стан інших потерпілих стабільний. Про це повідомляє сайт Немирівського РДА.