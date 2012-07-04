Вінничани крадуть в’язані прапори з дерев

Молодіжна рада Вінниці обурена поведінкою деяких вінничан, які зривають зі стовбурів дерев у сквері Козицького в’язані прапори міст-побратимів. І, хоча на місці викрадених прапорів активісти Teens club «Універ» продовжують створювати нові, кнітта знову зникає. Мабуть, прапори настільки прийшли до вподоби деяким вінничанам, що вони прагнуть прикрасити ними дерева на своїх присадибних ділянках. Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв‘язків з громадскістю Вінницької міськради.

- В’язані прапори з дерев «зникають» вже не вперше, - говорить директор Центру підліткових клубів «Універ» Віра Балєєва. - Дуже шкода, що дехто із вінничан чи гостей міста не поважає працю інших. – Ми, на жаль, не можемо приставити до кожного дерева наглядача, і вже декілька разів було помічено, що прапори деяких міст, які власноруч створювались активістами нашого клубу, просто зникають».

Найчастіше крадуть прапори Пітерборо (Великобританія), Бірмінгему (США), Рибниці (Придністров’я), Липецька (Росія) та загальний прапор міст, які є побратимами Вінниці. На їх місце молодь знову вішає прапори, втім на ранок вони знову «таємничо зникають».

- Виходить, що окремі суб’єкти діють по принципу – заберу до своєї домівки, нехай буде у мене гарно, а щодо того, що інші вінничани та туристи полюбили кнітту, фотографуються поблизу прикрашених стовбурів дерев – байдуже, - продовжує голова Молодіжної ради Денис Петренко. – Втім, ми і надалі наполегливо будемо в’язати на стовбури нові прапори, а городяни, які бажають прикрасити нашими творами дерева на своїх присадибних ділянках, нехай приходять - ми з радістю поділимось знаннями та проведемо майстер-клас по плетінню кнітти».

Нагадаємо, що нещодавно молоді активісти Центру підліткових клубів за місцем проживання не лише «одягли» дерева у в’язані прапори міст-побратимів, а й підготували інтерактивну програму із презентацією кожного міста.

Довідка.

Knitta - вуличне в’язання - це явище обв’язування пряжею елементів міських вулиць. Використовується для того, щоб зробити місто більш цікавим та затишним. Зазвичай в’язані елементи розміщують на дерева, ліхтарі, будинки, поручні, стійки, пожежні насоси, дорожні знаки, пам’ятники та інші міські об’єкти (навіть міський транспорт).

Вважається, що кнітта з’явилась у штаті Техас США. Жінки, які займались в’язанням, шукали творчий підхід до використання незакінчених виробів і розпочали прикрашати ними дерева та різні архітектурні форми на вулицях. За незначний проміжок часу «в’язане графіті» поширилось не тільки в США, але й у Європі.