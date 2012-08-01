У вінницькі громади підуть німецькі гроші

На початку 2013 року у Вінницькій області стартує Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», який впроваджуватиме Український фонд соціальних інвестицій.

Угоду про це 31 липня підписали виконавчий директор фонду Віктор Мірошниченко, голова обласної Ради Сергій Татусяк та заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації Олександр Прокопчук.

Під час наради з питань провадження проекту сторони обговорили умови співпраці та особливості проекту.

Віктор Мірошниченко повідомив, що проект реалізовуватиметься за кошти німецького уряду, який підписав відповідну угоду з урядом України.

– Проект буде реалізовуватися у трьох районах – Козятинському, Ямпільському та Піщанському. І хоча проект розпочнеться з початку 2013 року, ми починаємо роботу зараз – так званий підготовчий етап, – зазначив В.Мірошниченко.

Під підготовчим етапом директор фонду має на увазі, що його працівники проведуть у вищезазначених районах відповідні наради, відвідають сільські громади у цих районах з тим, аби визначитися з претендентами для участі у проекті.

Віктор Мірошниченко наголосив, що грант німецька сторона дає тільки на соціальні комунальні заклади та об’єкти, як-то: школи, дитсадки, ФАПи, клуби, водогони і дороги в межах населеного пункту.

– Обов’язкові умови участі у проекті – має бути готова проектно-кошторисна документація об’єкту та співфінансування жителями громади, – зауважив В.Мірошниченко.

Він уточнив, що німецький донор дає на проект 80% його вартості, а місцевий внесок становить 20%, де 10% - кошти місцевого бюджету, 5% - внески жителів, решта – інші джерела.

Загалом на три райони буде виділено 22 млн. грн.: Козятинський – 11 млн. грн., Піщанський – 7 млн. грн., Ямпільський - 4 млн. грн. (відповідно до чисельності населення).

– Мета Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури» не просто щось збудувати чи відремонтувати, – а розвиток громади, закладання у неї стимулів і далі рухатися в такому напрямі, – резюмував нараду В.Мірошниченко.

Голова облради Сергій Татусяк наголосив, що на рівні області буде створено спостережну раду, яка регулюватиме перебіг проекту та контролюватиме його виконання.

– Ми вдячні фонду соціальних інвестицій за увагу до нашого регіону. Це перший фонд, з яким Вінниччина підписала угоду зі здобуттям незалежності. Завдяки цьому у Барському та Гайсинському районах було реалізовано 37 мікропроектів. І сьогодні ми розширюємо цю практику співпраці на інші райони, – сказав Сергій Татусяк.

Голова додав, що для громад, які не увійдуть до проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», обласна влада спільно із громадськими організаціями шукатимуть інші джерела фінансування. Адже ця робота, наголосив Сергій Татусяк, проводиться в області в рамках формування Стратегії розвитку регіону до 2020 року.