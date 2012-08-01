Відкрийте таємницю бабусиної скрині

Поділіться цікавою історією про вашу родинну реліквію та візьміть участь у Всеукраїнському конкурсі «З бабусиної скрині», який оголосив столичний Національний музей українського народного декоративного мистецтва.

Про це повідомляє сайт http://rukotvory.com.ua.

Відомо, що нові речі радують нас кілька днів, доки ми до них звикнемо, а старі інтригують і викликають інтерес завжди. Часто, коли береш в руки давню річ, тебе окрилюють спогади про розповіді дідуся чи бабусі, мами чи батька.

24 серпня у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбудеться відкриття виставки давніх речей, їх фотографій та розповідей про них. Найцікавіші розповіді потраплять до музейного видання, а їх автори отримають гарні призи.

Умови участі:

• Потрібно принести стару річ, або її фотографію

• Написати розповідь (есе) про предмет та її власника (надіслати на електронну або поштову скриньку чи принести в музей)

Термін подачі робіт: до 23 серпня 2012 року

Виставка триватиме з 24 по 26 серпня 2012 року. Всі надані матеріали повернуться власникам.

Координати музею: 01015, Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 2, e-mail: novmuz@ukr.net, тел.: 280-36-93