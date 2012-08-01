Чемпіон Парижа – аутсайдер у Києві

У Києві, в приміщенні комплексу «Президент-Готель», нині триває фінал 81-го чемпіонату України з шахів серед чоловіків. У змаганні за коловою системою беруть участь 12 провідних гросмейстерів країни.

Цей чемпіонат – найсильніший в історії незалежної України. З учасників колового фіналу троє мають рейтинг вище 2700 і вісім – вище 2600.

Це забезпечує рекордний середній рейтинг турніру – 2666, що відповідає рангу міжнародного супертурніру. З усіх торішніх та цьогорічних національних чемпіонатів в світі тільки російська суперліга випереджає за рейтингом наш чемпіонат.

На старт вийшли 16-й чемпіон світу ФІДЕ, фіналіст Кубка світу Руслан Пономарьов (Київ), дворазові олімпійські чемпіони у складі збірної України Павло Ельянов (Харків) і Олександр Моїсеєнко (Харків), олімпійські чемпіони Захар Єфіменко (Мукачево) і Андрій Волокитін (Львів), дворазовий чемпіон України Євген Мірошниченко (Донецьк). З вітчизняних зірок не грає лише віце-чемпіон світу ФІДЕ Василь Іванчук (Львів).

Серед учасників турніру є і найкращий гросмейстер Вінниччини за всю історію – 31-річний Сергій Федорчук. Він, хоча і постійно мешкає у Парижі (одружився на француженці) і нещодавно став переможцем відкритого чемпіонату цього славетного міста, на змаганнях продовжує представляти Вінницю. У чемпіонаті України вінничанин за рейтингом посідає 9-у сходинку.

На жаль, після четвертого туру (їх відбудеться 11) Сергій Федорчук знаходиться в групі аутсайдерів. Він набрав 1,5 очки (без перемог) і поділяє 7–11 місця.

Довідка. Переглянути партії Сергія Федорчука, зіграні на чемпіонаті України, можна за адресою www.chesslaw.org.ua/81/