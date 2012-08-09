Вінничан запрошують на серпневі «Літні кіновечори» до книгарні «Є».

Зокрема, 14 серпня о 18.00 тут можна буде подивитись чудову стрічку «Одного разу» Джона Карні.

Це натхненна історія про дві споріднені душі, яким вдалось віднайти один одного посеред дублінських вулиць. Він – вуличний музикант, якому бракує впевненості у собі, щоб виконувати власні пісні. Вона – молода мати, яка намагається знайти своє місце у новому, чужому для неї місті. Зустрівшись, кожному з них вдається розгледіти в іншому його талант і допомогти здійснити те, про що раніше вони й не мріяли. «Одного разу» – це історія їхнього кохання...

Фільм було знято з мінімальним бюджетом за кілька тижнів, причому у ньому не знявся жоден професійний актор.

Виконавці головних ролей Ґлен Хенсард та Маркета Ірґлова отримали «Оскара» за найкращу пісню з кінофільму та об’єдналися у дует «The Swell Season».

Фільм демонструватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами.

