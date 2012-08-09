На городах біля Лядівського монастиря знайшли древні амфори

П’ять науковців Національної академії наук Українирозкопали біля Лядівського монастиря монети, фрагменти ліпної кераміки і амфор. Працювали дослідники на замовлення Вінницького управління містобудування і архітектури у червні-липні 2012 року.

Лариса Виноградська, яка керувала експедицією, розказує, що під час роботи у Могилів-Подільському районі науковці натрапили на одній з терас на щільний культурний шар ґрунту.

- Ми навіть не сподівались на такі артефакти, - розповідає керівник експедиції і старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Лариса Виноградська. - Певна річ, усі здивувались. Зі знахідок можу назвати монети, які попередньо датуємо 12-13 століттям і кераміку 7-8-им.Найцікавіше те, що окремі фрагменти амфор ми знаходили просто на городах і присадибних ділянках жителів села. З упевненістю можна сказати, що Святий Антоній не просто так обрав ці місця для мешкання.

Експедиція побувала у палеолітичних печерах, селі Нагоряни і на території будівництва Лядівського скельного чоловічого монастиря, повідомляє сайт Моя Вінниця.

- Поки важко казати чи цей шар весь час перебував на певному місці чи з часом сповзав з верхнього пласту, - каже Лариса Виноградська, - адже дощі розмивають вапняки на які багата місцевість.

Остаточні висновки і датування знахідок визначать науковці Інституту археології НАН України у вересні, коли проведуть детальніші дослідження монет і кераміки.

Керівник групи не вперше на Вінниччині. У 2005-2006 роках пані Лариса входила до складу групи науковців, які займались дослідженням Вінниці поблизу Старогородського мосту.

