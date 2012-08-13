Обласну спартакіаду держслужбовців виграло управління сім’ї та молоді

Підбито підсумки XI Cпартакіади серед команд державних службовців апарату Вінницької облдержадміністрації, посадових осіб апарату обласної Ради, структурних підрозділів ОДА. У ній взяли участь 14 команд. Держслужбовці змагалися у настільному тенісі, шахах, шашках, волейболі, футзалі і плаванні (на 50 і 1000 метрів).

Серед управлінь I групи (понад 25 працівників) перемогу вибороли представники збірної управління у справах сім’ї та молоді, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служби у справах неповнолітніх. До трійки найкращих також увійшли команди головного управління агропромислового комплексу і головного фінансового управління ОДА.

Серед управлінь II групи (до 25 працівників) I місце здобула команда управління капітального будівництва. За нею розташувались збірні управління з питань внутрішньої політики і зв’язків з громадскістю і управління з питань фізичної культури і спорту.

- Наразі формується збірна області для участі у XI Всеукраїнській Cпартакіаді серед команд державних службовців, яка відбудеться у Алушты у вересні цього року, - повідомив заступник начальника облспортуправління Олександр Олійник