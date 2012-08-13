На 5 тисяч гривень "розвела" вінничанина на морі

21-річний вінничанин звернувся до чергової частини Очаківського міськвідділу Миколаївської області із заявою про те, що у нього викрали гроші у сумі 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Молодий чоловік одразу повідомив правоохоронцям, що знає, хто скоїв цей злочин. Потерпілий розповів співробітникам міліції, що він нещодавно приїхав відпочивати на Чорноморське узбережжя, де і познайомився з 16-річною дівчиною. Молодик запросив її у кафе.

Під час розмови чоловік на хвилину відлучився, а коли повернувся – нової знайомої вже не було. Відчуваючи, що став об’єктом злочину, потерпілий відкрив свою барсетку, яка весь час знаходилась на столі, та виявив відсутність своїх грошових коштів в сумі біля п’яти тисяч гривень.

Злодійку було затримано, та й сама дівчина зізналась у крадіжці. Мовляв, не змогла встояти перед спокусою збагатитися за чужий рахунок. Тим більш, її новий знайомий доволі відкрито хизувався пачкою банкнот а потім ще й відійшов, зоставивши неповнолітню сам-на-сам з барсеткою та грошима.

Потерпілому повернуто його кошти, а слідчим відділенням Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України «Таємне викрадення чужого майна (крадіжка)», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.