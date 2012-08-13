Вінничанка визволяла брата з міліції за 3 тисячі

11 серпня до 2-го відділу міліції Вінницького міського відділу звернулася 33-річна вінничанка з повідомленням про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 3 200 гривень.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Заявниця розповіла, що о шостій годині вечора їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником ДАІ та повідомив приголомшливу новину: її брат щойно став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. Щоб владнати цю проблему, потрібно негайно заплатити.

Для цього жінці потрібно було придбати картки поповнення рахунку мобільного зв’язку на суму 3 200 гривень та продиктувати коди цих карток. Щоб пересвідчитись, чи дійсно брат потребує допомоги, жінка йому зателефонувала, але він не відповів. Отже, не гаючи часу, турботлива сестра побігла до найближчого пункту продажу карток поповнення мобільного рахунку та зробила усе так, я їй сказав «начальник ДАІ».

Тільки жінка продиктували коди карток шахраєві, до неї зателефонував брат. Він був дуже здивований, коли почув, що став винуватцем аварії.

Як з’ясувалося, чоловік весь цей час знаходився у церкві. У нього недавно народилася дитина, і він домовлявся зі священником про хрестини.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ч. 1 ст.190 КК України (Шахрайство). За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.Міліція займається пошуком шахрая та вкотре закликає усіх громадян бути обачними, не довіряти подібним телефонним обіцянкам, головна мета яких – обманним шляхом заволодіти грошовими коштами.

Якщо Вам зателефонували невідомі і під різними приводами просять перерахувати гроші – не гайте часу, звоніть 102 або зверніться до найближчого відділу міліції.